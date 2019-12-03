Мурманск, , 14:46 — REGNUM Авиарейсов, объединяющих Мурманск и Архангельск, станет больше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Архангельск», рейсы будут осуществляться не один, а три раза в неделю.

Авиасообщение между городами будет выполнять компания «Северсталь» по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте будет задействован самолет Bombardier CRJ200, рассчитанный на 50 пассажиров. Добавим, что дополнительные рейсы введены только на зимний период — авиасообщение между Архангельском и Мурманском вернется к прежнему расписанию весной 2020 года.