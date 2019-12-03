Москва, , 14:47 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы наделить Центробанк РФ правом устанавливать порядок, по которому банки будут раскрывать гражданам сведения о наличии счетов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Речь идет о ситуациях, при которых гражданам необходимо предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе в целом, для чего им нужны сведения о наличии счетов и другого имущества в банках и некредитных финансовых организациях.

Если закон будет принят, Центробанк сможет установить единую для всех банков и некредитных организаций форму, по которой они будут предоставлять гражданам информацию о наличии счетов.