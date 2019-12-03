Бишкек, , 14:44 — REGNUM В Иссык-Кульской области Киргизии строится первая из 27 школ, на возведение которых власти республики взяли кредит в Саудовском фонде развития. Об этом сообщает пресс-служба госагентства архитектуры и строительства.

Общеобразовательное учреждение по госзаказу возводят в селе Ново-Вознесеновка. Оно рассчитано на 375 ученических мест, а стоимость его постройки составляет 84 млн сомов (77,47 млн рублей).

Проект школы предусматривает — учебный корпус, актовый зал, спортзал, столовую, классы труда, химии, физики и информационных технологий. Также в ней установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

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