Сеул, 3 декабря 2019, 14:52 — REGNUM Американский анимационный фильм студии Disney «Холодное сердце 2» «наделал шума» в Южной Корее, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Согласно опубликованным данным, представители неправительственной организации Комитет общественного благосостояния подали жалобу на компанию Walt Disney за нарушение антимонопольного законодательства страны.
Утверждается, что мультфильм демонстрируется на 88% экранах местных кинотеатров, а компания Walt Disney попыталась монополизировать рынок и получить большую прибыль в короткие сроки.
Отметим, что кассовые сборы «Холодного сердца 2» в Южной Корее составил 72,5 млрд вон (~$61,2 млн), в Северной Америке — $300 млн.