Кишинёв, , 14:42 — REGNUM Молдавия хочет присоединиться к Евразийскому банку развития и воспользоваться его возможностями для привлечения инвестиций в инфраструктуру республики. Как передает ИА REGNUM, эту тему по поручению президента Молдавии Игоря Додона обсуждала советник главы государства по экономическим вопросам Елена Горелова на международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

Свою позицию Молдавия основывает на том, что, хотя она и не является членом ЕАЭС, в мае 2018 года она стала страной-наблюдателем при союзе. «В случае успешного завершения переговоров наша страна сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций, особенно в инфраструктуру», — заявил Додон. Он добавил, что это отвечает долгосрочным национальным интересам Молдавии и открывает перспективы для экспорта молдавских товаров и поддержки бизнеса.

Отметим, что прежние власти Молдавии в период правления олигарха Владимира Плахотнюка не признавали полученного Додоном статуса наблюдателя при ЕАЭС. О перспективе вступления в ЕАЭС Додон пока не заявлял, подчеркивая, что будет проводить многовекторную политику.