Москва, , 14:41 — REGNUM Больше всего денег за первые десять месяцев 2019 года российские автолюбители потратили на приобретение машины KIA Rio. Об этом сообщается на «Автостат Инфо».

С января по октябрь текущего года покупатели из России израсходовали на покупку моделей KIA Rio более 66,5 млрд рублей. Такая сумма была потрачена на приобретение 73 225 южнокорейских авто.

На второй строчке самых доходных в России для автокомпаний моделей находится южнокорейское авто Hyundai Creta. За указанный период эту модель приобрели 56 570 покупателей на общую сумму 64 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает отечественная модель Lada Vesta, дилеры которой в январе-октябре реализовали 87 870 авто на сумму 62,75 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Volkswagen Tiguan (51,47 млрд рублей) и седан Toyota Camry (47,8 млрд рублей).

Кроме того, в топ-10 самых доходных моделей вошли: KIA Sportage (42,9 млрд рублей), Hyundai Solaris (42,6 млрд рублей), Toyota RAV4 (42 млрд рублей), Toyota Land Cruiser (37,6 млрд рублей) и седан Volkswagen Polo (35,8 млрд рублей).

Напомним, по итогам января-октября 2019 года выручка с легковых машин, проданных в РФ, достигла 1,8 трлн рублей.

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