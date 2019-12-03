Кишинёв, , 14:23 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» пытается через судебную систему Молдавии отсудить у Газпрома его долю в предприятии «Молдовагаз», а также долги Молдавии за газ. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, 24 декабря иск «Нафтогаза» рассмотрит Высшая судебная палата Молдавии.

«Нафтогаз» основывает свое требование на решении Стокгольмского арбитража, который объявил, что российский Газпром должен «Нафтогазу» более $2,5 млрд. В судебном иске против Газпрома украинская компания перечисляет активы Газпрома. Речь о 50% акций «Молдовагаз» (эта доля оценивается в $145,3 млн), а также задолженности за газ (речь идет о части задолженности в размере $475,8 млн). В случае удовлетворения иска Киев намерен сам требовать от Молдавии возвращения долга.

ИА REGNUM отмечает, что за Молдавией также числится долг Приднестровья за газ, превышающий $6 млрд.

Ранее «Нафтогаз» уже пытался взыскать долг в международных судах, добиваясь ареста активов Газпрома в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.