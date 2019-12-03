Рига, , 13:53 — REGNUM 20 494 пенсионера в Латвии получат в 2020 году только минимальную пенсию, несмотря на 20 летний рабочий стаж. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, каждые три месяца более 500 человек в стране получаю именно минимальную пенсию, средний размер рабочего стажа в Латвии составляет 21 год. Сегодня размер минимальной пенсии по старости колеблется от 70 до 108 евро, инвалидам от 117 до 181 евро.

Министерство благосостояния Латвии планирует в следующем году привязать расчёты минимальной пенсии не к уровню гарантированного социального дохода в 64,03 евро, а установить более высокую ставку в 80 евро и в 122,69 евро — для инвалидов с детства. Базовую ставку для расчёта пенсий людям с рабочим стажем от 15 до 20 лет планируют установить на уровне 88 евро, со стажем 41 год и больше — 136 евро.

По данным Государственного агентства социального страхования Латвии, в III квартале 2019 года 543 жителям страны со средним рабочим стажем 21 год была назначена пенсия в размере 77,20 евро в месяц.