Минск, , 13:52 — REGNUM В Белоруссии располагаемые ресурсы в расчете на среднестатистическое домашнее хозяйство составили 1341,4 белорусских рубля в месяц ($639 в эквиваленте), в том числе в городах и поселках городского типа — 1442,5 бел.руб. ($687), а в сельских населенных пунктах — 1076,2 бел. руб. ($512,5). Об этом говорится в публикации Национального статистического комитет Белоруссии по итогам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни в январе — сентябре 2019 года.

Под располагаемыми ресурсами Белстаом понимаются денежные средства домохозяйств, а также стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

«Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1274,2 рубля в месяц, из которых 951,6 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы»,— сказано в официальном сообщении.

Белстат понимает под потребительскими расходами расходы домохозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. При этом в состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.д.).

В Белстате уточнили: «В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,9%, на покупку непродовольственных товаров — 32,2%, на оплату услуг — 26,1%».

При анализе Белстатом потребления основных продуктов питания домохозяйствами в III квартале 2019 года выяснилось, что 22,6% пришлось на молоко и молочные продукты, 6,4% — на хлеб и хлебопродукты (и столько же мясо и мясные продукты). Ещё 8,3% в потреблении заняли овощи и бахчевые, а на картофель пришлось 4,8%.

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