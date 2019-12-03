Варшава, , 13:48 — REGNUM В польских тюрьмах по состоянию на 31 октября 2019 года за неуплату алиментов отбывают наказание 5 075 человек, в том числе 122 женщины. Ещё 864 человека, в том числе 23 женщины, отбывают наказание по системе электронного надзора.

Всего в польских тюрьмах содержится 12,3 тысячи заключённых, обязанных выплачивать алименты. Из них в 2018 году более 6 тысяч (48,6%) были обеспечены работой, позволяющей выплачивать долг. Для сравнения, в 2015 году в тюрьмах работали только 3,8 тысяч (29,2%) должников по алиментам.

Как пояснила агентству PAP пресс-секретарь польской Пенитенциарной службы (SW) подполковник Элижбета Краковска, собираемости задолженности удалось улучшить после 2016 года, когда была запущена программа «Работа для заключенных», позволившая повысить занятость среди осужденных.

В 2015 году занятыми было в общей сложности более 24 тысяч осужденных (36,07%). На конец 2018 года занятых было более 37 тысяч осужденных (57,18%). Достигнутый в настоящее время уровень занятости — наивысший за почти 30 лет.

Общее количество работающих на платной основе осужденных, имеющих обязательства по содержанию детей, увеличилось с 9,8 тысяч на конец 2015 года до 17,7 тысяч на конец 2018 года, то есть на 80 процентов, — сообщает SW.