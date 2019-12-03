Рига, , 13:48 — REGNUM

Из Латвии, Литвы и Эстонии надо сделать как можно более тяжёлый груз для ЕС и НАТО — до тех пор, пока политика их правительств в отношении нашей страны не изменится принципиальным образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 декабря, комментируя сообщения о выводе российских грузов из портов Латвии.

Ранее местные СМИ сообщили, что правительство РФ согласовало с российскими бизнесменами график прекращения транзита грузов через порты Латвии.

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«Эта новость из разряда хороших, хотя и запоздавших. Начинать выводить отечественные грузы из портов Латвии, Литвы и Эстонии надо было раньше. К сожалению, время с середины 1990-х до 2010−2012 годов было упущено. Да, ситуационно мы реагировали на те или иные недружественные действия прибалтов, но в целом от использования их инфраструктуры при уже активно работавшей нашей не отказывались.

Так, например, сразу после конфликта вокруг демонтажа в центре Таллина монумента Солдату-освободителю и разгона русского митинга протеста общий объём транзита российских грузов через эстонские порты был понижен, но уже через год он вернулся к прежним и продолжал расти до 2014 года.

Отечественные грузы должны быть выведены из портов Латвии, Литвы и Эстонии полностью. Грузы других стран, идущие в прибалтийские порты по российской территории, с помощью понижающих коэффициентов тоже надо переориентировать на наши порты.

Частично латвийские и литовские порты будет загружать Белоруссия: так ей, действительно, удобнее. В то же время, если она начнёт создавать из себя коридор для грузов в Прибалтику из третьих стран, этому тоже придется противодействовать соответствующей тарифной политикой.