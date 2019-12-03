Москва, , 13:39 — REGNUM Основная роль в проектном взаимодействии России и Монголии отводится совместному российско-монгольскому АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД). Об этом заявил посол РФ в Монголии Искандер Азизов, передаёт РИА Новости.

«Это отвечает взаимным интересам России и Монголии, стремящихся реализовать свои транзитные потенциалы. Решение этой задачи позволит освоить увеличивающиеся грузопотоки между Европой и Китаем, да и Азией в целом», — сказал он.

По его словам, с 2014 по 2018 год транзит между РФ и КНР через Монголию вырос с восьми составов до 857, при этом тенденция к нарастанию сохраняется. Так, за первые десять месяцев 2019 года уже прошло 950 составов.