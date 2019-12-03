Тегеран, , 13:12 — REGNUM Специальный помощник министра иностранных дел — начальник главного управления Евразии МИД Ирана Алиреза Хагигиян принял 2 декабря посла Белоруссии Юрия Лазарчика, обсудив с ним «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах, а также в области развития договорно-правовой базы». Об этом проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

В ходе переговоров была рассмотрена практическая реализация Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. В МИД Белоруссии констатировали: «По итогам встречи иранская сторона выразила готовность определиться в ближайшие месяцы с датой проведения в г. Минске 15-го заседания Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества».

Напомним, официальный Минск практиковал импорт небольших объёмов иранской нефти во время обострения отношений с Россией. После введения США санкций против Исламской Республики Иран белорусский госконцерн «Белнефтехим» отказался от импорта иранской нефти.

Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном, было заключено 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября. «Документ предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС — сельскохозяйственные и промышленные группы товаров, — констатировала ЕЭК. — Преференциальное импортное покрытие составляет 49% общего объема поставок Ирана в ЕАЭС».