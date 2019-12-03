Баку, , 13:18 — REGNUM Уверенность в том, что товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2019 году составит порядка 3 млрд долларов, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, которая прошла в Баку.

В разговоре с Мамедъяровым Лавров назвал экономическую сферу фундаментом отношений между двумя странами. И отметил растущий товарооборот между Россией и Азербайджаном.

«В этом году товарооборот, уверен, достигнет $3 млрд», — заявил он.

Глава МИД Азербайджана также остался довольным прошедшими переговорами.

«Взаимодействие между Азербайджаном и Россией как в международных организациях, так и в двусторонних отношениях идет по восходящей. В первую очередь меня радует, что министры обмениваются визитами каждый год. С [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным мы также закладываем эту основу. Ваш визит — важное политическое событие для Азербайджана», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров в ходе посещения Баку встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.

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