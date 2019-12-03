Севастополь, 3 декабря 2019, 13:17 — REGNUM В 2021—2022 годах прогнозируемые поступления в бюджет Севастополя составят более 108 млрд рублей. Об этом 3 декабря журналистам сообщила вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач.
Прогнозируемый объём доходов бюджета города на 2022 год, по её словам, составит — 56,05 млрд рублей (безвозмездные поступления — 36,91 млрд рублей). Расходы на 2022 год планируются в сумме 60,22 млрд рублей. Дефицит должен — 4,17 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе утвердили трёхлетний бюджет