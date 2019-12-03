Севастополь, , 13:17 — REGNUM В 2021—2022 годах прогнозируемые поступления в бюджет Севастополя составят более 108 млрд рублей. Об этом 3 декабря журналистам сообщила вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач.

«Бюджет Севастополя на 2021 год прогнозируется в объёме доходов 52,17 млрд рублей, безвозмездные поступления составят 34,33 млрд рублей, объём расходов — 55,46 млрд рублей, дефицит — 3,29 млрд рублей», — отметила депутат.

Прогнозируемый объём доходов бюджета города на 2022 год, по её словам, составит — 56,05 млрд рублей (безвозмездные поступления — 36,91 млрд рублей). Расходы на 2022 год планируются в сумме 60,22 млрд рублей. Дефицит должен — 4,17 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.

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