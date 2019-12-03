Москва, , 13:10 — REGNUM Нефтяной рынок пытается восстановиться после пятничного падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«По данным Bloomberg, объем добычи сырья в странах ОПЕК сократился на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре. Кроме того, инвесторы надеются на заключение дополнительного соглашения по ограничению добычи нефти на встрече ОПЕК+ на этой неделе.

Совсем скоро состоится IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, так что саудиты, вероятнее всего, захотят поддержать цены.

В качестве дополнительного позитива выступает весьма позитивная статистика из Китая — основного потребителя сырья, где промышленность растет самыми быстрыми темпами за последние три года. Индекс PMI увеличился до 51,8 пунктов благодаря росту заказов.

Подобные изменения могут сигнализировать о возможном восстановлении экономики страны, а отдельные агентства уже пересмотрели прогнозы по китайскому ВВП в большую сторону.

Конечно, испытывать оптимизм пока преждевременно, особенно учитывая новые товарные ограничения США против Аргентины и Бразилии, а также анонсированные тарифы в отношении 63 французских товаров.

Действия Трампа напомнили инвесторам о торговых войнах и об их негативном влиянии на глобальную экономику. Нефтяной рынок все еще чутко реагирует на подобные новости. Поэтому цены ожидаются вблизи отметки $61 за баррель», — полагает эксперт.

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