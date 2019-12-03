Москва, , 13:06 — REGNUM После агрессивной просадки на старте новой торговой недели, рубль перешел к восстановлению, которое продолжается и в первой половине сессии 3 декабря. Так, доллар, встретив сопротивление на максимумах середины октября 64,44 руб., развернулся и уже приближается к отметке 64 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Неудачные попытки роста пары обусловлены резким ослаблением доллара на Форексе после свежих твитов хозяина Белого дома. Трамп анонсировал возобновление заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии, а также в очередной раз посетовал на сильную национальную валюту. Дополнительное давление на «американца» оказали неожиданно слабые данные по деловой активности в промышленном секторе США.

Так, долларовый фактор, по сути, компенсировал нефтяной негатив, где котировки Brent приостановили падение, но развить импульс роста не могут из-за напряженности инвесторов в ожидании заседания ОПЕК+ и свежей отраслевой статистики из Штатов.

При этом техническая картина по-прежнему говорит в пользу роста доллара. Во-первых, пара продолжает торговаться ниже ключевых скользящих средних, которые накануне и выступили в роли локального сопротивления.

Во-вторых, на данный момент происходит формирование пересечения этих линий. В частности, 100-дневная SMA пересекает 200-дневную снизу вверх, что является бычьим сигналом для американской валюты.

Так что если настроения в сегменте рисковых активов снова усугубятся, а Brent возобновит снижение, это сочетание может послужить толчком к пробою зоны пересечения скользящих средних в зоне 64,50 руб.», — считает эксперт.

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