В настоящее время Монголия является страной-наблюдателем при ШОС. При этом, по словам посла РФ в Улан-Баторе Искандера Азизова, Москва приветствовала бы повышение статуса Монголии в ШОС до полноценного членства, сообщили РИА Новости.
Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, сообщил посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов в интервью РИА Новости.
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Основная роль в проектном взаимодействии России и Монголии отводится совместному российско-монгольскому АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД). Об этом заявил посол РФ в Монголии Искандер Азизов.
Российско-монгольский товарооборот в 2018 году составил около $1,65 млрд.
В рамках визита Ухнаагийна Хурэлсуха в Россию также планируется проведение российско-монгольского бизнес-форума с участием предпринимательского сообщества двух стран.
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев ранее заявил, что товарооборот между Россией и Монголией устойчиво растет. Так, по его словам, в январе-сентябре 2019 года он вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Ухнаагийна Хурэлсуха утром 3 декабря прибыл в Москву. На лётном поле московского аэропорта «Внуково-2» его встречали заместитель министра иностранных дел РФ и послы России в Монголии и Монголии в Москве.
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