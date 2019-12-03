Париж, , 12:55 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на французском авторынке было продано 172 734 автомобиля — это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это следует из данных, опубликованных Французской торговой палатой (CCFA).

При этом за период с января по ноябрь 2019 года реализация автомобилей во Франции выросла на 0,2%, что в количественном выражении составляет порядка 2 млн экземпляров.

Сообщается, что продажи местного концерна PSA во Франции за ноябрь составили 54 503 единицы — на 7% меньше, чем год назад. А вот у группы Renault, наоборот, наблюдается рост продаж — на 27%, до 32 617 экземпляров.

Немецкая компания Volkswagen лидирует по количеству реализованных автомобилей во Франции среди иностранных брендов. За ноябрь было на французском авторынке было продано на 8% больше автомобилей Volkswagen (23 959 шт.).

Среди легковушек по популярности во Франции первое место в ноябре занимает Peugeot 208. Продажи этой модели составили 4 656 экземпляров. На втором и третьем местах в этом рейтинге оказались Renault Sandero (3 767 шт.) и Renault Clio (3 201 шт.) соответственно.

Напомним, по данным Ассоциации французских автопроизводителей, в октябре текущего года во Франции продажи новых легковых автомобилей выросли на 8,7%. Всего за месяц в этой стране было продано 188 985 новых легковых машин, а за десять месяцев — 1,83 млн легковушек.

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