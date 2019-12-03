Сеул, , 12:49 — REGNUM С января по октябрь 2019 года жители Южной Кореи потратили на онлайн-покупки 109,2 трлн вон (~$91,86 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую Службу страны.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года жители страны потратили на покупки в интернете 11,85 трлн вон (~$10 млрд), что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый высокий показатель с момента ведения статистики (с января 2001 года).

Специалисты отмечают, что 405,7 млрд вон (~$341,9 млн) было потрачено в местах общественного питания и на доставку еды, 267,8 млрд вон (~$225,7 млн) — на покупку продуктов питания, 252,3 млрд вон (~$212,6 млн) — на покупку косметики, 228,1 млрд вон (~$192,7 млн) — на покупку бытовой техники, электроники и коммуникационного оборудования.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, также увеличилась на 23,2%, до 7,67 трлн вон (~$6,46 млрд).