Москва, , 12:41 — REGNUM Торговая война, которая разгорелась между США и Китаем, выгодна России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности», выпущенный Центробанком РФ, в котором торговые войны назвали одним из тех факторов, что угрожают экономике РФ.

«Это классическая отговорка, — сказал Делягин. — Торговая война США с Китаем России, скорее, выгодна, потому что она активизирует сотрудничество России с Китаем. В сталинские времена все проблемы валили на вредителей, в брежневские времена всё валили на неблагоприятные погодные условия, ну, а сейчас все проблемы валят на «проклятый Запад». Хотя, безусловно, и вредители были, и погодные условия часто бывали неблагоприятными, и враждебные действия Запада имеют место. Но главный риск для российской экономики — это невменяемость людей, которые управляют экономикой РФ».

Как подчеркнул Делягин, экономикой России управляют исходя не из интересов российской экономики, а из интересов глобальных спекулянтов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Банка России, основной риск для российской экономики связан с таким внешним фактором, как обострение торговой и геополитической напряжённости, которая может привести к более глубокому замедлению глобального роста.

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