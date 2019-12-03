Москва, 3 декабря 2019, 12:41 — REGNUM Торговая война, которая разгорелась между США и Китаем, выгодна России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности», выпущенный Центробанком РФ, в котором торговые войны назвали одним из тех факторов, что угрожают экономике РФ.
Как подчеркнул Делягин, экономикой России управляют исходя не из интересов российской экономики, а из интересов глобальных спекулянтов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Банка России, основной риск для российской экономики связан с таким внешним фактором, как обострение торговой и геополитической напряжённости, которая может привести к более глубокому замедлению глобального роста.
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