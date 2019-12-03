Москва, , 12:42 — REGNUM Самым продаваемым автомобилем с пробегом среди спортивно-утилитарных машин (сегмент SUV) в России по итогам десяти месяцев 2019 года стала Lada 2121. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За период с января по октябрь 2019 года на вторичном авторынке страны было перепродано 74 612 экземпляров Lada 2121 — это примерно соответствует показателю прошлого года.

Вторую строчку в этом рейтинге заняла Chevrolet NIVA, перепродажи которой за отчетный период выросли на 5%, до 61 549 экземпляров. Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4. Однако продажи этой машины на вторичном авторынке РФ упали на 5,3%, до 31 828 экземпляров.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Nissan Qashqai (+4,8%; 29 501 ед.) и KIA Sportage (+5%; 29 118 шт.).

Далее в рейтинге самых перепродаваемых автомобилей сегмент SUV идут Toyota Land Cruiser (-19%, 28 020 ед.), Renault Duster (+17%; до 27 678 шт.), Nissan X-Trail (-7,4%; 24 868 шт.), Mitsubishi Outlander (+1,8%; 23 781 ед.) и Volkswagen Tiguan (+7,2%; 20 118 ед.).

Напомним, с января по сентябрь текущего года первое место по продажам машин сегмента SUV в РФ заняли модели корейской компании Hyundai. За отчётный период в нашей стране было куплено 76,2 тыс. спортивно-утилитарных машин компании Hyundai.

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