Чебоксары, , 12:32 — REGNUM В Чувашии, которая ранее оказалась в центре внимания МВД и Генпрокуратуры в рамках мусорной реформы, в очередной раз снижают плату за обращение с твёрдыми коммунальными отходами: в 2020 году плата снизится в среднем на 7,3%. Об этом сообщает государственная служба по тарифам Чувашии, объясняя это освобождением операторов от налога на добавленную стоимость и исключением из тарифа расходов на амортизацию. Ранее закон о налоговых льготах для операторов принят на федеральном уровне.

С 1 июля 2019 года в Чувашии предельный единый тариф для регионального оператора по обращению с ТКО (общество «МВК «Экоцентр») с учётом НДС составляет 456,02 рублей за кубометр, или 4267,86 рублей за тонну. Без учёта НДС тариф составляет 3556,55 рублей за тонну. С учётом норматива накопления отходов 2,02 кубометров в год, ежемесячная плата для горожан составляет 76,76 рублей, для сельчан — 61,56 рублей.

«В связи с освобождением с 1 января 2020 года от налога на добавленную стоимость региональных операторов и исключением из тарифа амортизации на объекты, построенные за счёт бюджетных средств, произойдет снижение тарифов в среднем по году на 7,3%», — говорят в тарифной службе.

В результате тариф на I полугодие 2020 года установлен в размере 3556,55 рублей (нынешний тариф без НДС), что на 16,7% меньше действующего тарифа с НДС. Во II полугодии будет действовать единый тариф, установленный в размере 4296,53 рублей за тонну: тариф увеличится на 0,7% к тарифу декабря 2019 года.

В ведомстве отмечают, что в 2020 году также будут скорректированы нормативы накопления отходов (в настоящее время — 2,02 кубометра), что «позволит в 2020 году снизить размер платы по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума одобрила решение об освобождении региональных «мусорных» операторов от НДС: закон наделяет регионы правом установления ставки 0% по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с отходами.

Напомним, чувашские власти не впервые вынуждены снижать тарифы за сбор и вывоз мусора. С 1 января 2019 года плата для населения в сельской местности была снижена на 20% (до 60,71 рубля) в связи с тем, что не было «не завершено надлежащее оборудование мест накопления ТКО, осуществляется мешковый сбор ТКО, и вывоз осуществляется по графикам, согласованным с главами администраций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия оказалась в центре внимания МВД России: министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам 2018 года были задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. По его словам, «только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около 200 млн рублей».

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Затем Генеральная прокуратура поручила надзорному ведомству в Чувашии проверить «законность и обоснованность взимания платы» за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором. В апреле 2019 года заявлялось, что нарушения при формировании тарифов выявлены в ряде регионов, включая Чувашию.