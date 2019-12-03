Москва, , 12:31 — REGNUM Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк абсолютно не склонен придавать значение заявлению агентства Bloomberg по поводу окончания «золотого века» сланцевой добычи нефти. В комментарии корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM он пояснил, что данную информацию считает информационным вбросом или коммерческим заказом.

«Цена на сланцевую нефть приблизилась к цене ввоза нефти из Персидского залива. Теперь каждый месяц заканчивают бурение от 200 до 700 штук скважин на сланцевую нефть. И такой объем бурения приводит к непрерывному совершенствованию технологии, и цены на бурение снижаются.

Добыча сланцевой нефти устроена так. Бурят скважину на глубину раза в три меньшую, чем на обычную нефть. Таких скважин делают несколько (сперва вниз, а потом по горизонтали). Затем туда под давлением закачивают воду с гладкой химией, чтобы получились трещины в породе. В этом месте есть ещё песчинки, их используют, чтобы не дать трещинам сомкнуться. Нефть просачивается в скважины. Так проходит год-полтора, а потом поток нефти иссякает и в разы уменьшается. Но поскольку скважина не очень длинная, её бурить быстрее и легче, рядом бурят ещё. Получается достаточно непрерывный процесс.

При этом сланцевую нефть бурят в таких районах, где не надо тянуть дороги на Крайний Север или строить буровые платформы для работы во льдах. То есть всё происходит очень быстро: приехали, и через несколько месяцев у вас уже идёт поток. Причём в США гораздо проще сделать лицензирование этого бурения — нужно только купить земельный участок. Вот и вся история вопроса.

Теперь скажу о том, что добыча сланцевой нефти растёт очень быстро, за 2018 г. она выросла на один млн баррелей в день или на 50 млн т и достигла семи млн баррелей в день. То есть ещё год-два, и добыча сланцевой нефти только в США превзойдёт всю добычу нефти в России. Российские нефтяные компании такими темпами увеличивать нефтяную добычу не могут, им остается только рассказывать о том, что сланцевоая нефть скоро кончится. Не кончится, её запасы больше, чем традиционной нефти.

Теперь по поводу Bloomberg. Это в чистом виде новость, высосанная из пальца. Либо это коммерческий заказ. Поясняю: в 2015-м году уже было в чистом виде падение добычи сланцевой нефти из-за падения цен на нефть. Цены на нефть упали очень сильно, почти до 28 $ за баррель (почти вдвое) И тогда буровые бригады отправили в отпуск и остановили производство сланцевой нефти. Как только цена на нефть поднялась — всё, начали качать опять. Видите, как устроен этот бизнес? В зависимости от цен просто бурят или не бурят.

Соответственно, от того, что увеличатся или уменьшатся темпы бурения, век сланцевой нефти так просто не прекратится. Он прекратится только тогда, когда все автомобили США будут ездить на электричестве, а не на солярке. Плюс рассказ о том, что будет через год, с учётом вышесказанного — это всё вилами на воде писано.

Как отреагируют на это сланцевые компании — уменьшат свою добычу или будут продолжать бурить? Просто кто-то из членов ОПЕК в частном разговоре высказал свое мнение, а Bloomberg опубликовал его под такой многозначительной вывеской. Только потому, что это Bloomberg, все бросились перепечатывать и комментировать», — сообщил Игорь Шкрадюк.

Уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что темпы роста добычи сланцевой нефти в США замедляются и что речь идёт о об окончании «золотого века» сланцевой добычи нефти, объявило агентство Bloomberg. Так, по мнению аналитиков Vitol Group, на которых ссылается издание, добыча нефти в Соединённых Штатах в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 г. увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 млн баррелей с конца 2018 года по конец 2019 г.

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