Ташкент, , 12:26 — REGNUM Вопросы модернизации и управления региональных аэропортов Узбекистана обсудили министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и исполнительный директор японской компании Sumitomo Corporation Цумото Акимото, сообщает 3 декабря издание Kun.uz.

Во время переговоров стороны также обсудили совместные проекты по созданию объектов промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе строительство тепловых, ветровых и солнечных электростанций.

Стороны также обсудили возможность привлечения японских инвестиций в крупные проекты по строительству железных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, 18 ноября в посольстве Узбекистана в Китае сообщили, что в строительство нескольких ветровых электростанций на территории республики планируется инвестировать $720 млн.

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