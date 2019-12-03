Москва, , 12:25 — REGNUM Счетная палата РФ выявила ряд серьезных проблем в лесной отрасли. Самая острая проблема — нелегальная вырубка. Ущерб составляет 11−12 млрд руб. ежегодно, сообщается на сайте СП РФ.

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Отсутствует достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Не реализовано право должностных лиц, осуществляющих охрану лесов, на ношение и применение служебного оружия (предусмотрено Лесным кодексом). Выявлены и другие серьезные нарушения.

Сейчас СП РФ разрабатывает комплекс мер по преодолению проблем в лесной отрасли, которые будут направлены президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, к неутешительным выводам о состоянии лесной отрасли пришли участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проведённого в Иркутской области.

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