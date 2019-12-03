Москва, , 12:23 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года самым продаваемым новым пикапом в РФ стал UAZ Pickup. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в России была реализована 4131 единица автомобилей UAZ Pickup.

Вторую строчку среди моделей пикапов заняла Toyota Hilux. За январь-октябрь дилеры марки продали 2350 автомобилей, что больше, чем в прошлом году на 7%. Тройку лидеров замыкает японская модель Mitsubishi L200. В РФ за первые десять месяцев этого года было реализовано 1473 таких пикапа (— 37%).

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно пикапы «ВИС-2349» (1185 ед.) и пикапы Volkswagen Amarok (518 ед.).

Напомним, всего с января по октябрь 2019 года в России было продано 10 816 новых пикапов, что на 5% меньше результата продаж прошлого года. Из них пикапов-иномарок было продано 5614 штук .

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