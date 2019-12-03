Ярославль, , 12:17 — REGNUM Ярославское УФАС вынесло предупреждение департаменту транспорта Ярославской области в связи с нарушением им антимонопольного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.

Автобус Pixabay.com

К антимонопольщикам обратилось ООО «Рыбинское ПАТП-1», которое с 2015 года перевозило пассажиров по маршруту № 500 «Ярославль — Рыбинск». Автобусное сообщение между двумя крупнейшими городами области является одним из наиболее востребованных и выгодных. С июня 2019 года департамент транспорта расторг договор с компанией в одностороннем порядке «в связи с неоднократными нарушениями». После этого договор на работу на этом маршруте был заключен с АО «Ярославское АТП», учредителем которого является региональное правительство.

Закон обязывает департамент транспорта проводить конкурс, но регулирующий орган не стал этого делать.

«Ярославским УФАС России посредством анализа сайта www.zakupki.gov.ru установлено, что в период с 01.06.2018 по 29.11.2019 департаментом не предприняты меры, направленные на проведение конкурса на право заключения договора об организации пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 500», — говорится в предупреждении Ярославского УФАС.

Антимонопольная служба потребовала устранить нарушение закона в срок не позднее 11 января 2019 года. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственное «Ярославское АТП» ушло с рынка перевозок Переславля и Ростовского района, уступив перевозчикам из Подмосковья. Тогда госпредприятие даже не участвовало в конкурсных процедурах. Теперь, судя по всему, регулирующий орган компенсирует потери «Ярославского АТП» за счет ярославских компаний.

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