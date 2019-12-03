Москва, , 12:08 — REGNUM У нефтяных котировок есть и поддержка, которая на связана с реальным сектором, мягкая монетарная политика ФРС, ЕЦБ и других центробанков. При этом $60 за баррель нефти марки Brent устраивает всех, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя вывод ОПЕК о завершении «золотого века» сланцевой добычи нефти в США.

«Прогнозы относительно объемов добычи сланца в США сейчас очень противоречивы. Вероятно, это связано с тем, что часть прогнозов политически ангажирована.

Есть, например, точка зрения, что в районе 2025 года, добыча сланцевой нефти в США выйдет на пик, после чего начнет свое падение, формируя фигуру, похожую на колокол.

Для природного газа, добываемого из труднопроницаемых коллекторов, картинка чуть получше — там пик добычи придется где-то на 2040 год.

Так или иначе, в обозримом будущем американцы останутся важным игроком на нефтяном рынке, сохраняя серьезное влияние на уровень цен.

В первом полугодии 2020 года можно ожидать избыточного предложения сырья на нефтяном рынке. И теоретически ОПЕК+ должен отреагировать на данный факт через квоты по добыче», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к выводу, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершился.

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