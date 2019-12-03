Берлин, , 12:01 — REGNUM В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам. Об этом говорится в «шокирующих предсказаниях» на 2020 год, опубликованных немецким Saxo Bank.

Так, в числе прочего исследователи банка заявляют об угрозе выхода Венгрии, которая добилась впечатляющих экономических успехов с момента своего вступления в ЕС в 2004 году, из Европейского союза и проигрыше выборов нынешним президентом США Дональдом Трампом.

В целом сделанные прогнозы далеко не оптимистичны для США. Аналитики утверждают, что для финансирования новых расходов администрации главы Белого дома и ФРС придётся раздуть дефицит бюджета до неимоверной величины. Кроме того, ФРС будет держать процентную ставку предельно низкой, что приведёт к крутой девальвации доллара во всём мире.

Не на руку доллару сыграет и новая азиатская резервная валюта, поддерживаемая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Согласно прогнозам банка, она снизит индекс доллара США на 20%, а относительно золота собьёт доллар на 30%.

Зато для России следующий год может стать удачным. В случае, если ОПЕК и Москва объявят о новом сильном сокращении добычи, стоимость Brent вернётся к отметке $90 за баррель, а российский бюджет, сбалансированный исходя из цены Urals в $49, получит огромные доходы.

Это, в свою очередь, повысит мировой интерес к зелёной энергетике, что снова будет плюсом для России, которая является крупнейшим в мире поставщиком палладия.

Добавим, что Saxo Bank при публикации своих «шокирующих предсказаний» отмечает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.

«Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного. Естественно, самые разрушительные (а значит, шокирующие) события наиболее неожиданны», — напоминает Saxo Bank.