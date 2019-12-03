Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Мэрии Екатеринбурга не удалось использовать все 250 млн рублей на проектирование второй ветки метрополитена. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник сказал депутатам, что чиновники смогли освоить лишь 140 млн рублей, которые отдали предприятию «Уралгипротранс» на исследовательские работы для обоснования проекта.

Оставшиеся деньги направят на обновление подвижного состава — как оказалось, метрополитену не хватает денег на новые вагоны и обновление старых, несмотря на инвестнадбавку в тарифе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость проезда в екатеринбургском метро повысили до 32 рублей. Изменение обосновывали необходимостью закупки новых составов для нужд метрополитена.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший чиновник из Москвы посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро