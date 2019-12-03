Москва, , 11:52 — REGNUM В России под видом борьбы с инфляцией уничтожают экономику, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности», выпущенный ЦБ РФ, авторы которого объяснили проблемы российской экономики внешними факторами.

«Здесь классический перенос проблемы с больной головы на здоровую, — сказал Делягин. — Наши проблемы не в мире — наши проблемы внутри. Если бы российское руководство служило России, у нас не было бы ни международных проблем, ни экономических. Например, любой бизнес в РФ оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны, сокращение платёжеспособного спроса, а с другой стороны, усиление налогового давления, потому что от налоговиков требуют всё новых и новых денег. Это уничтожает российский бизнес. А под видом борьбы с инфляцией уничтожают ещё и всю российскую экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно «Обзору финансовой стабильности», в первой половине 2019 года экономическая ситуация в России ухудшилась в том числе из-за замедления роста мировой экономики.

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