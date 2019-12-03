Саров, Нижегородская область, , 11:50 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск к некоммерческому партнёрству «Хоккейный клуб «Саров». Истцом выступает налоговый орган, иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано межрайонной ФНС № 3 по Нижегородской области 2 декабря 2019 года. Сумма иска — 6 650 156,43 рубля. Налоговый орган требует признать клуб банкротом как отсутствующего должника. Финансовые претензии имеются к ответчику и у других компаний. АО «Телефонная компания Сарова» несколько месяцев назад взыскала по договорам займа 3 401 785 рублей долга и проценты.

Иск о взыскании долга ранее также подало ООО «Шайба» из Санкт-Петербурга (сумма претензий — 536 465 рублей).

По данным ЕГРЮЛ, хоккейный клуб учреждён в июне 2009 года. Учредители — АНО Хоккейный клуб «Саров» и некоммерческое партнёрство «Хоккейный клуб «Торпедо» (оба на сегодня ликвидированы). Директор с января 2019 года — Владислав Клочков. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что юрлицо с 28 января 2019 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования.