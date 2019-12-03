Пекин, , 11:48 — REGNUM Курс национальной китайской валюты укрепился на 36 базисных пунктов до 7,0262 юаня за доллар США, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Напомним, что 7 ноября курс юаня достиг 7,0008 за доллар США, что стало на самой высокой отметкой с начала августа 2019 года. С тех пор он вновь ослаб на 254 базисных пункта.

Падение курса китайской национальной валюты в предыдущий период было обусловлено, по мнению ряда экспертов, торговыми войнами, развязанными США против Китая. Якобы Китай таким образом дает ассиметричный ответ. Китай же все отрицает.

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