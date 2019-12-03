Париж, , 11:48 — REGNUM Евросоюз готов ответить на пошлины Соединенные Штатов, которые они могут ввести на французские товары из Франции. Об этом 3 декабря заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«В случае введения американских санкций Европейский союз будет готов ответить», — сказал он в эфире радиостанции Radio Classique.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.

Глава Торгового представительства США Роберт Лайтхайзер заявил, что французский цифровой налог «дискриминирует» американские компании.

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