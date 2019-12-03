Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Екатеринбургская дума поддержала проект городского бюджета на 2020 год в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большинство депутатов — 34 из 36 — проголосовали за принятие документа, хотя ранее на заседаниях комиссий многие парламентарии отказывались одобрять проект. Предварительное обсуждение вопроса не заняло много времени.

Ко второму чтению мэрия обещает скорректировать бюджет согласно требованиям, зафиксированным в соглашении между думой и горадминистрацией. Будут перераспределены 250 млн рублей на программы, предлагаемые парламентариями: на развитие отдалённых территорий, на здравоохранение и расселение ветхого и аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета одобрила профильная комиссия гордумы. Также документ поддержали на публичных слушаниях.

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