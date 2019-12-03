Москва, , 11:46 — REGNUM Экономикой России управляют люди, которые поощряют финансовые спекуляции, а не развитие реального сектора, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Центробанка РФ, которые объявили, что на темпы роста российской экономики негативно влияют: снижение спроса на российский экспорт, слабая динамика инвестиционной активности, а также жёсткость бюджетной политики.

«Эти факторы играют свою роль, но они второстепенны. Да, рынок насытили сжиженным природным газом, и поэтому обвалились экспортные цены на газ Газпрома до минимума 2004 года. И это повлияло на российскую экономику. Да, конечно, есть и другие проблемы. В том числе замедление роста мировой экономики. Никто не спорит. Но главная проблема российской экономики — это политика российского руководства, направленная на подавление и блокирование развития, — сказал Делягин. — Главная проблема экономики — это искусственно созданный денежный голод. Страной управляют люди, поощряющие финансовые спекуляции».

Именно поэтому, как полагает экономист, деньги не идут в реальный сектор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно «Обзору финансовой стабильности», выпущенному Банком России, в первой половине 2019 года экономическая ситуация в России ухудшилась по причине замедления роста мировой экономики. Внешний спрос на российские экспортные товары сократился. Кроме того, негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жёсткость бюджетной политики.

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