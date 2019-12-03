Элиста, , 11:41 — REGNUM Меры по восстановлению ряда муниципальных инфраструктурных предприятий Элисты — «Элиста Автодор», «Горзеленхоз», ДСК — разработаны в администрации города. Как сообщила пресс-служба главы Калмыкии, план и.о. сити-менеджера столицы Калмыкии Дмитрий Трапезников представил 2 декабря главе региона Бату Хасикову.

Предложено несколько возможных вариантов решения финансовых проблем этих предприятий, отвечающих за инфраструктурное развитие города — в том числе, привлечение инвестиций и оптимизация.

Также на встрече обсуждались планы дорожного строительства, в частности, объездной автодороги, которая в будущем соединит в обход города ул. Строителей и Джангара, и дороги от пересечения ул. О. Бендера и Ленина через пос. Геологический до пл. Городовикова.