Пекин, , 11:41 — REGNUM Китай подымаем розничные цены на бензин и дизельное топливо со 2 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Бензин

По заявлению Национальной комиссии по развитию и реформе КНР, цены на бензин и дизельное топливо увеличатся в стране на 55 юаней (около $7,83) и 50 юаней за тонну соответственно. В рамках нынешнего механизма ценообразования, если цена сырой нефти меняется более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и держится на этом уровне в течение десяти рабочих дней, меняются в стране и цены на нефтепродукты.

При этом, власти Китай обязывают крупнейших нефтяных гигантов, включая CNPC, Китайскую нефтехимическую корпорацию и Национальную нефтяную шельфовую корпорацию обеспечивать бесперебойные поставки нефтепродуктов на рынках страны вне зависимости от цены. Предыдущее повышение цен на топливо в Китае, как сообщало ИА REGNUM, произошло 19 ноября.

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