Москва, , 11:34 — REGNUM Российско-украинские переговоры по газу могут состояться 5 декабря, если и Газпром, и «Нафтогаз» будут к этому готовы. Об этом сообщил 3 декабря журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам министра, дата встречи не оговорена, так как компании продолжают работу. При условии готовности госкомпаний обеих стран переговоры для решения вопросов о поставках газа возможны 5 декабря, уточнил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также назвал 5 декабря возможной датой переговоров по транзиту газа. Предварительные технические консультации состоялись, пояснил он

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