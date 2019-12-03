Сеул, , 12:21 — REGNUM Представители Южной Кореи примут участие во встрече министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки» (G20), которое пройдет в Эр-Рияде с 6 по 7 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Известно, что за день до встречи будет проведен семинар на тему «Реализации возможностей 21-го века для всех», на котором будут присутствовать члены G20, представители международных организаций, научных кругов и частного сектора.

В следующем году встречи на уровне министров и высокопоставленных правительственных чиновников из стран G20 пройдут в феврале, апреле, июле и октябре, а саммит G20 состоится в ноябре.

Отметим, что 1 декабря председательство в «Большой двадцатке» на 2020 год перешло к Королевству Саудовская Аравия.