Оренбург, , 11:04 — REGNUM В Оренбурге появится первый мусороперерабатывающей завод. Об этом на встрече с журналистами заявил и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский.

Планируется, что новый завод построят в северной части города — между полигоном твердых бытовых отходов и мусоросортировочным комплексом. Проект должен быть реализован до 2025 года.

Стоит отметить, что в Оренбурге действует мусоросортировочный комплекс, открытый в январе 2014 года. На переработку отсортированные отходы везут в другие регионы. На изготовление вторсырья идет 40% отходов, остальные ТКО отправляются на свалку.