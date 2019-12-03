Казань, , 10:55 — REGNUM Татария завершила работы в рамках первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает Минтранс РФ.

Всего в нормативное состояние в республике приведены 175 объектов общей протяженностью 205,8 км.

На региональных трассах работы велись на 77 участках с высокой интенсивностью движения. В их числе — автодороги Казань — Малмыж, Казань — Шемордан, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.

Также работы завершились по плану текущего года в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. В настоящее время в Казани начали строительство Большого казанского кольца (БКК): уже выполнены земляные работы, устройство подпорных стен, начато устройство подпор путепровода.

Как сообщало ИА REGNUM, БКК — это новая четырехполосная автодорога, которая будет соответствовать первому классу магистральной улицы общегородского значения. Общая стоимость работ по строительству кольца оценивается в 2 млрд рублей. В 2019 году федеральный центр выделил Татарии 350 млн рублей на реализацию проекта.

В 2020 году федеральный центр выделит республике 650 млн рублей на строительство кольцевой в рамках нацпроекта. Общая стоимость работ по строительству БКК оценивается в 2 млрд рублей. Работы планируют завершить в августе 2020 года.