Москва, , 10:53 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы поступил иск от управления делами президента РФ к новосибирской компании, выступавшей исполнителем по ряду государственных контрактов. Подробности претензий к ООО «ИТ Синтез» неизвестны, сумма превышает 941 млн рублей. Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от управления поступило 29 ноября 2019 года. Полная сумма претензий — 941 247 184 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в Новосибирске в августе 2006 года для производства строительных металлических конструкций. Его директор и собственник — Сергей Александров. Уставный капитал — 0,5 млн рублей.

Претензии к компании также имеет АО «Корпорация развития Дальнего Востока», требующая взыскать с ответчика 13 478 750 рублей. Слушания по этому иску назначены на 31 января 2020 года.

Ответчик в открытых источниках фигурирует как исполнитель в 153 государственных контрактах на сумму свыше 2,23 млрд рублей. С управлением делами президента РФ у компании было шесть контрактов на разные суммы, в том числе на авторский надзор за подрядными работами в ФГБУ «Центр реабилитации» управления в Подмосковье по ряду объектов, а также на проектно-изыскательские работы в оздоровительном комплексе «Шереметьевский» (при строительстве котельной).