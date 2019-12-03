Москва, , 10:49 — REGNUM Абсолютно неадекватная политика денежных властей Минфина и ЦБ РФ привела к крайне негативным последствиям для российской экономики, выразившимся в непрерывном семилетнем спаде, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности» выпущенный Центральным банком РФ, в котором основными рисками для российской экономики названы внешние факторы — обострение торговой и геополитической напряженности.

«Основные риски для российской экономики это продолжение крайне вредительской политики Минфина и Банка России, — сказал Хазин. — Разумеется, повышать налоги в условиях экономического спада, это конечно выдающийся вклад в экономическую и хозяйственную науку и если бы Центральный банк настоял, то этого бы не было. Также можно отметить следующее, что абсолютно неадекватная политика денежных властей Минфина и ЦБ РФ привела к крайне негативным последствиям для российской экономики выразившимся в семилетнем непрерывном спаде. И все попытки переписать статистику результата в реальности не приносят. Потому что люди видят, что происходит. Люди видят и бизнес видит».

При этом Хазин подчеркнул, что все независимые оценки говорят о том, что экономика России и доходы населения падают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов «Обзора финансовой стабильности» торговые войны и замедлением темпов роста глобальной экономики, это основные риски для экономики РФ. Кроме того, отмечается, что негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жесткость бюджетной политики.

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