Москва, 3 декабря 2019, 10:49 — REGNUM Абсолютно неадекватная политика денежных властей Минфина и ЦБ РФ привела к крайне негативным последствиям для российской экономики, выразившимся в непрерывном семилетнем спаде, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности» выпущенный Центральным банком РФ, в котором основными рисками для российской экономики названы внешние факторы — обострение торговой и геополитической напряженности.
При этом Хазин подчеркнул, что все независимые оценки говорят о том, что экономика России и доходы населения падают.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов «Обзора финансовой стабильности» торговые войны и замедлением темпов роста глобальной экономики, это основные риски для экономики РФ. Кроме того, отмечается, что негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жесткость бюджетной политики.
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