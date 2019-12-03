Токио, , 10:46 — REGNUM По итогам ноября 2019 года продажи новых автомобилей на японском авторынке составили 205 814 экземпляров (без учета мини-каров с рабочим объемом мотора до 660 куб. см), что на 14,5% меньше уровня прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

При этом с января по ноябрь 2019 года продажи машин в Японии составили около 2,6 млн единиц, что на 2% меньше прошлогоднего уровня.

Первое место по продажам на японском авторынке в ноябре заняли машины компании Toyota. Их продажи упали на 8%, до 105 835 единиц.

Вторую строчку в данном рейтинге занимает бренд Honda с показателем 20 218 автомобилей. Это на 37,5% меньше результата прошлого года.

На третьем месте списка автомобили Nissan. Их за месяц приобрели 17 298 автолюбителей, что на 28,9% меньше, чем в ноябре 2018 года.

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров, в октябре текущего года в Японии были проданы 164 672 новые машины (без учета мини-каров с рабочим объемом мотора до 660 куб. см). Это на 27,5% меньше результата прошлого года.

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