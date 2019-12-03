Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM Повышение акцизов на бензин в Казахстане связано с ростом расходов государственного бюджета на социальную сферу. Об этом 3 декабря заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает издание Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2019 году социальные расходы составили 5,3 трлн тенге (884,7 млрд рублей), тогда как в 2020 году этот показатель планируется увеличить до 6 трлн тенге (1 трлн рублей). Министр напомнил о принятии закона о статусе педагога, в рамках которого заработную плату учителям планируется повысить вдвое.

Кроме того, доходная часть бюджета в Казахстане сократиться за счет освобождения субъектов малого бизнеса от налогов на доходы в течение ближайших трех лет. Главным источником пополнения бюджета станет улучшение таможенного налогового администрирования, добавил Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин заявил, что стоимость одного литра бензина в республике после повышения акцизов вырастет на 6%, до 160 тенге (26,7 рубля).

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