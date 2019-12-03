Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Из Ростова-на-Дону до конца 2019 года может быть запущен прямой авиарейс в Омск. Осуществлять воздушное сообщение намерен базовый перевозчик аэропорта «Платов» — авиакомпания «Азимут». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«За счет областного бюджета субсидируются десять авиационных маршрутов, выполняемых авиакомпанией «Азимут». В том числе это рейсы в Астрахань, Волгоград, Грозный, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самару, Сочи. До конца года планируется заключить соглашение по Омску», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток на этих направлениях в период с января по октябрь 2019 года составил 265,58 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2019 году из региональной казны было выделено 324 млн рублей на открытие новых маршрутов. Планируется, что благодаря финансовой поддержке в ближайшие три года будет ежегодно открываться по пять новых маршрутов из «Платова».

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область просубсидирует авиамаршруты из «Платова»