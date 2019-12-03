Сеул, , 10:36 — REGNUM В третьем квартале 2019 года объём реального ВВП Южной Кореи составил 461,7 трлн вон (~$389,3 млрд), что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что в первом квартале года в Южной Корее зафиксировали отрицательные темпы роста (-0,4), во втором квартале данный показатель увеличился до 1%.

Специалисты отмечают, что показатели увеличились во всех секторах, кроме инвестиций в строительство (-6%).

В частности, показатель экспорта увеличился на 4,6%, импорта — на 1,2%, инвестиций в производственные мощности — на 0,6%, государственных расходов — на 1,4%.