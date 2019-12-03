Москва, , 10:28 — REGNUM Стоимость обслуживания пассажирских лайнеров в региональных аэропортах заметно выросла, как и цены на авиакеросин. Об этом говорится в письме генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, сообщает 3 декабря ТАСС.

Письмо Савельев отправил в августе 2019 года, предупреждая в нем об угрозе стагнации воздушных перевозок и отрасли в целом. Он указал, что в июне рост цен в годовом выражении на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде воздушных гаваней РФ превысил инфляцию.

По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам. Так, в ижевском аэропорту оба вида тарифов выросли на 25% — до более 190 тыс. рублей за рейс. В Кемерово разница превысила 211 тыс. рублей, в Липецке — 104 тыс. рублей.

Стоимость заправки самолетов выросла не только в городах Дальнего Востока, что можно объяснить расстоянием до регионов, но и, к примеру, в Саратове и Анапе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ФАС объяснили сезонностью рост цен на авиабилеты.

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